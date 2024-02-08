Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Erzincan'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
E.T.K’nin kullandığı otomobil Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde A.T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan E.T.K, A.T ile Y.S. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; Y.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.