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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün (8)

        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMA Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili 8 kişilik bilirkişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 14:30 sıralarında, toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşımızın göçük altında kalması olayı ile ilgili sorumluların tespiti açısından mülhakatımız İliç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:09
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        Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün (8)
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        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMA Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç’teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili 8 kişilik bilirkişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 14:30 sıralarında, toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşımızın göçük altında kalması olayı ile ilgili sorumluların tespiti açısından mülhakatımız İliç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14 Şubat 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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