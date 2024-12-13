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        Susturucu silahla dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin TL ceza

        ERZİNCAN'da kaçak olarak susturuculu silahla dağ keçisi avlayan 4 şüpheliye toplam 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanırken, av malzemelerine el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:10
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        Susturucu silahla dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin TL ceza
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        ERZİNCAN’da kaçak olarak susturuculu silahla dağ keçisi avlayan 4 şüpheliye toplam 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanırken, av malzemelerine el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan'da susturuculu silahla dağ keçisi avlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanan 4 şüpheliye toplam 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, av malzemelerine el konuldu.

        İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce 4 şahsa toplamda 692.192 TL idari para cezası kesilmiştir. Taşıma ruhsatı bulunmayan, bulundurma ruhsatlı tüfekler ile ilgili 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmış, susturucu kullanan şahıs hakkında ise adli işlem başlatılmıştır. Susturucu ile avlanmak yasak olup, avcılıkta kullanılan silahların sesini azaltarak yasa dışı avcılık yapanların tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum doğal hayatın korunmasını ve sürdürülebilir avcılığı tehlikeye atabilir. Susturucu kullanımı av hayvanlarına daha az şans tanır ve bu durum avcılık etiği ile çelişmektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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