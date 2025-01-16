Özel Harekat polisinden gerçek mühimmatlarla tatbikat

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçek mühimmatlarla tatbikat yaptı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün tatbikatı gerçeğini aratmadı. Gerçek mühimmat kullanılan tatbikatta senaryo gereği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, göreve hazırlandıktan sonra yapılan plan dahilinde zırhlı araçlara binerek olay yerine intikal etti. Ekipler daha sonra meskun mahalde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyona başladı. Plan dahilinde teröristleri etkisiz hale getiren polisler, operasyonda, arazide gizlenen teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Bu operasyonda da ekipler, tuzaklanan alandaki patlayıcıyı etkisiz hale getirip, bölgeyi aradı. Ekiplerin araştırmasıyla bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

TAM İSABET

Düzenlenen tatbikatta yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanları kullanan ekipler, gece ve gündüz fark etmeksizin yakın muharebe atışlarının yanı sıra 400 metreden de keskin nişancı atışıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel Harekat polisleri tatbikatta, zırhlı araç, dron, RPG-7 roketatar, lav silahı, Ekurizi keskin nişancı tüfeği, bombaatar, araç üstü uçaksavar, makineli tüfek gibi ağır ve hafif destek silahları kullandı.