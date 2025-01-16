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        Özel Harekat polisinden gerçek mühimmatlarla tatbikat

        ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçek mühimmatlarla tatbikat yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:00
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        Özel Harekat polisinden gerçek mühimmatlarla tatbikat
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        ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçek mühimmatlarla tatbikat yaptı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün tatbikatı gerçeğini aratmadı. Gerçek mühimmat kullanılan tatbikatta senaryo gereği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, göreve hazırlandıktan sonra yapılan plan dahilinde zırhlı araçlara binerek olay yerine intikal etti. Ekipler daha sonra meskun mahalde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyona başladı. Plan dahilinde teröristleri etkisiz hale getiren polisler, operasyonda, arazide gizlenen teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Bu operasyonda da ekipler, tuzaklanan alandaki patlayıcıyı etkisiz hale getirip, bölgeyi aradı. Ekiplerin araştırmasıyla bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

        TAM İSABET

        Düzenlenen tatbikatta yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanları kullanan ekipler, gece ve gündüz fark etmeksizin yakın muharebe atışlarının yanı sıra 400 metreden de keskin nişancı atışıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel Harekat polisleri tatbikatta, zırhlı araç, dron, RPG-7 roketatar, lav silahı, Ekurizi keskin nişancı tüfeği, bombaatar, araç üstü uçaksavar, makineli tüfek gibi ağır ve hafif destek silahları kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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