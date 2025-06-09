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        Kızıl sincap, piknikçilerin yanına gelip çekirdek yedi

        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı'nda pikniğe giden ailenin yanına gelen kızıl sincap, kendisine verilen çekirdekleri yedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:25
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        Kızıl sincap, piknikçilerin yanına gelip çekirdek yedi
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        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı’nda pikniğe giden ailenin yanına gelen kızıl sincap, kendisine verilen çekirdekleri yedi. Sincabın o anları, cep telefonuyla görüntülendi.

        Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip doğaya çıkanları ağırlıyor. Doğal hayatın içinde şehirden uzakta bir gün geçirenler, parktaki yaban hayatını da yakından görme fırsatı buluyor. Erzincan'dan ailesiyle tabiat parkına giden Çakmak Paçacı ile ailesinin sofrasına bölgede yaşayan kızıl sincap geldi. Aile, yanlarına kadar gelen sincaba çekirdek verdi. Çekirdek yiyen sincabı cep telefonlarıyla görüntüleyen ailenin sosyal medya paylaşımları ilgi gördü. Daha sonra yuvasına çıkan sincap, bir süre sonra geri dönüp çekirdek yemeye devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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