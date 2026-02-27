Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



İki gündür etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.





Kar kalınlığı 1 metreyi bulduğu Üzümlü'de araçlar karla kaplanarak yerinden çıkartılamadı.



Bazı ilçe sakinleri, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



İlçede yaşayan vatandaşlardan Muhammed Bahar, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Evlerin yolunu açmakta güçlük çekiyoruz. Hatta ahırların bacaları, çatıları çökmesin diye akşam çatıları kürüdük. Araçlarımızın da önünü açmaya çalışıyoruz işimize gitmek için." dedi.



İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



