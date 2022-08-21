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GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın söndürüldü

AA

GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da tarihi ahşap evlerde çıkan yangın söndürüldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde restore edilen tarihi 5 ahşap evde çıkan yangın, saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Gençağa Mahallesi'nde daha önce restore edilen ve ikamet sahipleri tarafından kullanılan tarihi ahşap evlerin bulunduğu bölgedeki bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen bir kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangın sonrası kültürel varlık statüsüne sahip restorasyonu yapılmış koruma altındaki 5 tescilli ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin evlerin ahşap olması nedeniyle aralıklarla soğutma çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

- Valilik açıklaması

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas, yangın bölgesinde helikopterle inceleme yaptı.

Bölgeye giderek koordineli bir çalışma başlatan Makas, yangın kontrol altına alındıktan sonra yangınzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Makas, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Yaraların en kısa sürede sarılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını aktaran Makas, şunları kaydetti:

"Çıkan yangının ardından merkez ile birlikte tüm ilçelerden ve çevre illerin yakın ilçelerinden itfaiye takviyesi geldi. Kemaliye'de bulunan 8 itfaiye aracı haricinde, Erzincan Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerimiz, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, çevredeki maden işletmeleri ile birlikte, Malatya Arapgir, Elazığ Ağın ve Sivas Divriği ilçelerinden onlarca itfaiye aracı, arazöz ve sulama tankerleri ile yangına müdahale edilerek büyük bir ekip çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın, vatandaşlarımızın da katkıları ile daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Destek veren bütün il ve ilçelerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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