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        Erzincan'a gelen turistlere "Rota Erzincan" uygulaması rehberlik edecek

        Erzincan'a gelen turistlere rehberlik edecek "Rota Erzincan" uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:53
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        Erzincan'a gelen turistlere "Rota Erzincan" uygulaması rehberlik edecek
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        Erzincan'a gelen turistlere rehberlik edecek "Rota Erzincan" uygulaması hayata geçirildi.

        Valiliğin AR-GE Proje Ekibi tarafından tasarlanan "Rota Erzincan" uygulaması ile kullanıcılar, kentteki müzeler, lezzet durakları, spor alanları, sinemalar, arkeolojik alanlar, parklar, piknik alanları, kütüphaneler, camiler, türbeler, kale ve köprülerin konumlarını, bilgilerini ve görsellerini inceleyebiliyor.

        Uygulama ile ayrıca kayak, yamaç paraşütü, off-road, rafting, cirit, base jump, kano gibi şehirde yapılabilen doğa, kış ve su sporları ile ilgili de kapsamlı bilgiler sunuluyor.

        İldeki gezi yerlerinin yanı sıra Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında da kar kalınlığı, sıcaklık, rüzgar durumu gibi anlık bilgileri uygulamadan öğrenen kullanıcılar, şehirdeki etkinlikler ve vizyondaki filmlerle ilgili de bilgi edinebiliyor.

        Kullanıcılarına Erzincan'ın turizm alanlarını, geniş bilgiler, sesli ve görsel içeriklerle detaylı şekilde inceleme imkanı veren uygulamayla, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.

        Vali Hamza Aydoğdu, uygulamanın, turistlerin Erzincan'ın güzelliklerini keşfetmesi ve benzersiz şehri daha yakından tanıması için tasarlandığını belirtti.

        Uygulamanın birçok kolaylığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Aydoğdu, "Rota Erzincan uygulaması ile kentin tarihi ve kültürel bütün güzelliklerini bir yerde topladık. Böylece Erzincan'a gelen tüm misafirlerimizin elinde bir fihrist olacak. Bu, şehrimiz adına önemli bir adımdı, hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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