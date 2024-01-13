Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi yakalandı

        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:51 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen düzensiz göçmenlerin iki araçla doğu illerinden batı illerine götürüleceği bilgisi, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı.

        Ekipler, araçları Tercan ilçesi uygulama noktasında durdurdu.

        Kontrollerde, araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği değerlendirilen düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.

        Konu ile ilgili K.D, O.B, ve E.A. gözaltına alındı.

        Bu arada Valiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, polislerin, düzensiz göçmenleri kamyon kasasından indirdiği anlar yer alıyor.

        Açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelenin ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı
        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı
        Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Erzincan'da iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı