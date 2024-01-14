Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da mobilya yüklü tır seyir halinde alev aldı

        Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:44 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da mobilya yüklü tır seyir halinde alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Bekir B'nin kullandığı 55 JH 322 plakalı mobilya yüklü tırın dorsesi, Erzincan-Sivas kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü ile muavin araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı

        İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından tırda çıkan yangını söndürdü.

        Yangında mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"

        Benzer Haberler

        Buz tutan göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazırla...
        Buz tutan göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazırla...
        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi yakalandı
        Erzincan'da kamyon kasasında düzensiz göçmen taşıyan 3 kişi yakalandı
        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı
        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı
        Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
        Erzincan'daki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu