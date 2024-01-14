Erzincan'da mobilya yüklü tır seyir halinde alev aldı

Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bekir B'nin kullandığı 55 JH 322 plakalı mobilya yüklü tırın dorsesi, Erzincan-Sivas kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü ile muavin araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından tırda çıkan yangını söndürdü.

Yangında mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

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