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        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

        ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:15
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        Erzincan'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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        ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Terörizmin finansmanıyla mücadele' kapsamında; MASAK raporlarının incelenmesi sonucu DEAŞ silahlı terör örgütünü finanse ettiği değerlendirilen toplam 5 şüpheli, 10 Ocak'ta yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 26 milyon İran riyali ile birlikte yaklaşık 65 bin Türk lirası, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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