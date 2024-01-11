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        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı

        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın dayısı Mehmet Sertbaş'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:07
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        Binali Yıldırım, Erzincan'da yakınının cenaze törenine katıldı
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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın dayısı Mehmet Sertbaş'ın cenaze törenine katıldı.

        Bir süredir tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Sertbaş'ın cenazesi, Refahiye ilçesindeki Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

        Sertbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yazıkaya köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Sertbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Erzincan Vali Vekili Ömer Özbay, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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