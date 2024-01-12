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        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:59
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        Erzincan'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        Ekipler, MASAK raporları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 milyon İran riyali ile yaklaşık 65 bin lira, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

        Açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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