Buz tutan göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatiline hazırlanıyor

ERZİNCAN'daMunzur Dağları'nın eteklerinde yer alan, buz tutan Ardıçlı Gölü'nün kenarındaki Ergan Dağı Kayak Merkezi, 19 Ocak'ta başlayacak sömestir tatiline hazırlanıyor. Öğrenciler ile ailelerini ağırlayacak kayak merkezinde, eğlenceli programlar düzenlenecek.

Kente 12 kilometre, Erzincan Havalimanı'na 13 dakika mesafedeki Ergan Dağı Kayak Merkezi, Munzur Dağları'nın eteklerinde, 2970 metre rakımda, toplam 17 kilometre uzunluğundaki pistleri ile kayakseverleri ağırlıyor. Yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nün kenarındaki kayak merkezinde, kar raftingi, yamaç paraşütü gibi sporlar da gerçekleştiriliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi sonrası sezonu açan kayak merkezi, kayak tutkunları ile dolup, taştı. Tatilciler burada hem kayak yapıyor hem de göl ve çevresinde manzaranın tadını çıkarıyor. Hafta sonları daha da hareketlenen kayak merkezi, şimdi de 19 Ocak'ta başlayacak sömestir tatiline hazırlanıyor. Öğrenciler ile ailelerini ağırlayacak kayak merkezinde, eğlenceli programlar düzenlenecek.

'HER TÜRLÜ KAYAK ÇEŞİDİ İÇİN UYGUN PİST VAR'

Kayak merkezinde snowboard yapan Emrah Tepe, kar kalitesinin çok güzel olduğunu söyledi. Hafta sonları merkeze büyük ilgi olduğunu anlatan Tepe, kayakseverlerin burada tatil yapabileceklerini söyledi. Gümüşhane'den kayak merkezine gelen Volkan Şimşek, "Ortam mükemmel. Pistler harika. Her türlü kayak çeşidi için uygun pist var. Hatta yamaç paraşütü yapan arkadaşlar da var. Rüzgar uygun olduğu zaman paraşüt de yapabiliyorlar. Snowboard yapıyorum, bu benim için daha eğlenceli. Kayak bana o kadar extrem gelmedi. Onun için tercihim, snowboard oldu" dedi.

'KAYAK PİSTİ, GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL'

Derslerden fırsat bulduğu zamanlarda kayak yaptığını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Kiraz, "2 senedir kayak yapıyorum. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin pisti çok güzel. Çok iyi kayılıyor" diye konuştu. 3 yıl önce kayağa başladığını belirten Esilay Şirin de tatile girecek öğrenciler için kayak merkezinin çok iyi olduğunu söyledi. Hafta sonları fırsat bulduğu zaman kayak merkezine geldiğini söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Nimet Asel Doğan, "3 senedir kayak ile uğraşıyorum. Erzincan'ın kayak pisti, gerçekten çok güzel. Kayakseverlerin tam işine yarayacak bir pist. Herkesi bekliyoruz" dedi.