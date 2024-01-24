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        Erzincan'da minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

        Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:30
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        Erzincan'da minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
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        Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesindeki Mengücek Gazi Kız Öğrenci yurdunda kalan Ziban Kavut (23), tatil için memleketi Erzurum'a giden arkadaşını yolcu etmek ve valizine yardımcı olmak için Erzincan-Sivas kara yolunda bekleyen yolcu otobüsünün yanına gitti.

        Arkadaşını yolcu ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kavut'a, S.M. idaresindeki 34 CZV 383 plakalı minibüs çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan Kavut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Kavut'un, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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