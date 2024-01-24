Erzincan'da freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde freni arızalanan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fatih Mahallesi Erzincan Bulvarı'nda, Kurban Çöpür'ün (50) kullandığı 24 AAT 239 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freni arızalandı.

Yokuş aşağı hızlanan kamyonu durduramayan Çöpür, yaklaşık 4 kilometre kamyonun lastiklerini kaldırım taşlarına sürterek yavaşlatmaya çalıştı.

Bulvar bitişinde Erzincan-Erzurum kara yoluna çıkan kamyon orta refüje çarparak 10 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen kamyondan kendi çabasıyla çıkan Çöpür, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çöpür'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yoldan geçen başka araç içerisinden cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kaldırıma sürterek yavaşlatılmaya çalışılması yer alıyor. Kayıtlara, bulvardan geçen kamyonun şarampole devrilmesi ve sürücünün araçtan çıkması yansıyor.

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