Ankara'da "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Çalıştayı" gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gençlerin Gözüyle Kent Diplomasisi Çalıştayı" Ankara Zirvesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenen Ankara Zirvesi, 8-11 Kasım tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerinden seçilen 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, Proje eğitmeni Serkut Kızanlıklı ve Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Serkan Gündoğdu da katıldı. Zirve kapsamında hazırlanan proje sonuç raporları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın karar alma mekanizmalarına sunuldu.

Gençlerin kent diplomasisi alanında geliştirdikleri düşünce ve önerileri doğrudan karar alma mekanizmalarına sunmalarına olanak sağlandığı zirvede gençler, hazırladıkları ortak kararları ve görüşlerini paylaşarak kentlerin geleceğine dair katkıda bulunma fırsatı yakaladı.

Kendilerini misafir eden tüm kurumlara teşekkür eden Akkaya, Ankara dönüşünde projenin tüm illerinde o ilin öğrencileriyle yerel yöneticilere proje sunumlarını yapmak istediklerini belirtti.

Ankara Zirvesi’nin ziyaretler kapsamında, gençler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Bora Bayraktar ve Basın ve Yayın Dairesi Yayın Koordinatörü Dr. Serkan Öktem ile bir araya geldi.