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        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesler ihraç ediliyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada ata tohumundan yetiştirilen domatesler yurt içi ve dışına satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:22 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:22
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        Erzincan'da jeotermal serada üretilen domatesler ihraç ediliyor
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada ata tohumundan yetiştirilen domatesler yurt içi ve dışına satılıyor.

        Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, soğuk havaya rağmen domates üretimi devam ediyor.

        Bölgede birçok farklı noktada sondajla çıkarılan sıcak suyun borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada, topraksız tarım uygulamasıyla ata tohumundan pembe salkım domates yetiştiriliyor.

        Jeotermal su kaynağı sayesinde dört mevsim üretim yapılan serada, ilk sezon üretilen 750 ton domatesin 280 tonu Romanya ve Bulgaristan'a ihraç edildi.

        Bu yıl 1200 ton domates üretiminin hedeflendiği serada, aynı zamanda istihdama da katkı sağlanıyor.

        - "1200 ton domates üretmeyi hedefliyoruz"

        Yatırımcı Tuncay Sarısu, AA muhabirine, kentte 2020'de başlattıkları yatırımla bölgede jeotermal sera üretimi yapan ilk işletme olduklarını söyledi.

        Şu ana kadar 30 dönümünde üretim gerçekleştirdiklerini ve bunu 120 dönüme çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sarısu, "Bu 30 dönüm serada geçen yıl ilk sezonumuzda 750 ton domates üretimi gerçekleştirdik. Bunun 280 tonunu Bulgaristan ve Romanya'ya gönderdik. Bu yıl ikinci sezonumuzda Allah nasip ederse 1200 ton domates üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Dışarıda hava sıcaklığının sıfırın altında 10-15 derece iken sera içinde termometrelerin 20 dereceyi gösterdiğine dikkati çeken Sarısu, "Geceleri sera sıcaklığımız 14, 15, en düşük 12 dereceye oluyor. Bu da sıcak su kaynağının bize yeterli geldiğini gösteriyor. Seramız ısıtmak için ekstra doğal gaz ve kömür kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz. Suyun sıcaklığı gayet iyi. Suyun kuyudan çıkış sıcaklığı 45 derece, bu su seraya gelinceye kadar 2 derece sıcaklık kaybımız oluyor. Şu an seraya giren suyun sıcaklığı 43 derece. Bu da bize yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

        Sarısu, şöyle devam etti:

        "Bütün yatırımcıları Erzincan'a bekliyorum çünkü burada arsa var ve mülki amirlerin desteği de var. Onlar yatırımcıya her konuda destek oluyor, her türlü kolaylık sağlanıyor. Yeraltı kaynaklı suyun ruhsatı bizde olduğu için yatırımcıya suyla ilgili garantiyi veriyoruz. 100-200 dönüm arsayı ve sıcak suyu veriyoruz. Bütün yatırımcılar gelsin, yatırım yapsınlar. Seralarını anahtar teslim yapıp kendilerine teslim edebiliriz."

        Sarısu, bölge halkından kış döneminde 38 kişi istihdam ettiklerini, yaz sezonunda bitkinin çabuk gelişmesi ve ürünün daha fazla olması sebebiyle iş imkanı sunulanların 60 kişiye kadar çıkabildiğini anlattı.

        - Sezonun ilk hasadı bir ay içerisinde başlayacak

        Tesisin ziraat mühendisi Fatih Mehmet Ayaz da bu sezon pembe domates ile üretime devam ettiklerini, bu çeşidin daha çok ihraçlık olduğunu belirtti.

        Ayaz, üretim dönemine ilişkin şunları kaydetti:

        "Ektiğimiz domates yeni yeni kızarmaya başladı. Şimdi dolamasını, seyreltmesini ve filiz almasını yapıyoruz. İlk hasadımızı ise bir ay içerisinde yavaş yavaş yapacağız, ardından ihraç edeceğiz. Seranın jeotermal suyla ısıtılması çok daha ekonomik oluyor. Normalde yakıt bedeli 3'te 1 oranında maliyetlere yansıyor. Jeotermal suyla ısıttığımız için bu maliyet 5'te 1 oranına kadar düşüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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