"60+ Tazelenme Üniversitesi" öğrencilerine yoga eğitimi

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsünde geçen yıl kasım ayında faaliyetlerine başlayan 60+ Tazelenme Üniversitesine giden 60 ile 85 yaş arasındaki öğrencilere yoga eğitimi de veriliyor.

EBYÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için imzalanan protokol kapsamında eğitimlere başlandı.

Projeyle 60 yaş üstü kişiler, üniversite kampüsünde eğitim deneyimi yaşayarak sağlık, yaşam, teknoloji, finans, hukuk, iletişim, psikoloji ve örgü teknikleri ile yemek pişirme gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi oluyor.

Bu derslere ek olarak iki hafta önce "Tazelenme Üniversitesi"ne başvuran 45 kişiye haftada bir gün iki saat uzman eğitmen tarafından yoga dersi verilmeye başlandı.

Fiziksel ve zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesi hedeflenen eğitimle yaşlı bireylere kas gerginliklerini azaltma, dengeyi sağlama ve stres yönetimi gibi konularda katkı sunulması amaçlanıyor.

Yaklaşık iki aydır eğitimlere katılan bireyler, yoga dersleriyle de sağlıklı yaşam sürmeye başladıklarını belirtiyor.

60+ Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Öztürker, AA muhabirine, ABD'de yapılan araştırmada yoganın 60 yaşın üzerindeki yetişkinlere stres yönetimi, zamanda kas gerginliklerini azaltabilme ve dengeyi kurabilme konusunda fayda sağladığının bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını söyledi.

Yoga derslerinin yaşlıların faydasına olacağını düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Öztürker, "Öğrencilerimize hayatlarında farkındalık kazandırmak üzere derslerimizin içine yogayı da kattık. Yoga derslerini haftada bir kez yapıyoruz. Öğrencilerimizin denge problemlerini, kas gerginliklerini, vücutlarındaki stresi kontrol edebilmeyi ve ağrıları azaltabilmeyi onlara sunmuş olduğumuz bu dersle gerçekleştirdiklerine inanıyoruz." dedi.

- Eklem sağlıkları için hareket ediyorlar

Yoga eğitmeni Lena Petrenchuk da yoga dersinde yaptıkları hareketlerin yaşlı bireylere çok iyi geleceğini anlattı.

Yaşlı bireylerin, hareketleri yaparken aynı zamanda da eğlendiklerine dikkati çeken Petrenchuk, "Gösterdiğim hareketler, genel sağlıkları için uygundur çünkü bizim grubumuz 60 yaş üzerinde. Grup, çok karışık ve içerisinde farklı hastalıkları olanlar var. Bu yüzden genel bilgi vermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.