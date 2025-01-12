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        Erzincan'da geliştirilen iki kuru fasulye çeşidi için tescil başvurusu yapıldı

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:39
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        Erzincan'da geliştirilen iki kuru fasulye çeşidi için tescil başvurusu yapıldı
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        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne tescil için gönderilen genotiplerden birisi yerel çeşit listesinde biri ise milli çeşit listesinde yer alıyor.

        Başvurusu yapılan ve nisan ayında sonuçlanması beklenen yeni kuru fasulyelerin yanı sıra halihazırda daha önce enstitü tarafından geliştirilen ve tescillenen "Ergan Kuru Fasulye" çeşidi milli listede bulunuyor. Yeni çeşidin tescillenmesiyle birlikte Erzincan’ın milli listede 2 çeşit kuru fasulyesi yer alacak.

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, başvurusu yapılan kuru fasulye genotipinin "Işıl" ismiyle, yerel çeşit listesine girecek genotipin ise "Erzincan Dermasonu" ismiyle tescillenmesini beklediklerini söyledi.

        Enstitü tarafından geliştirilen "Işıl" çeşidinin verim ve kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Karataş, bölge çiftçileri tarafından ürünün tercih edileceğine inandıklarını belirtti.

        Karataş, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından geliştirilen "Erzincan Dermasonu" için 1 yıl, "Işıl" çeşidi için ise 8 yıl emek harcadıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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