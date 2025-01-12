Ergan Dağı Turizm Merkezi'nde rafting, kayak ve yamaç paraşütü

Türkiye'nin sayılı kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, aynı anda kayak, rafting ve yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor. Kayak merkezine gelenler 9 ayrı pistte gün boyu kayağın keyfini çıkarırken, adrenalin tutkunları karda botlarla rafting yapıyor. Yamaç paraşütü sporcuları ise 2 bin 700 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakıyor.

Erzincan'a 12 kilometre uzaklıkta Ergan Dağı'nda 2 bin 970 metre yükseklikte kurulan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 1800, 2 bin 662 ve 2 bin 455 metre uzunluğundaki liftleri ve acemi ve uzman kayakçılara uygun pistleriyle, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi. 9 adet pistiyle kayakçılara doyasıya kayak keyfi sunan merkez, adrenalin sporları yapmak isteyenler için de uygun alanlara sahip.

Kayak merkezine gelen misafirler, karda rafting için özel hazırlanan doğal alanda adrenalin yaşıyor. Ziyaretçiler, zirveye çıkardıkları 1 ve 2 nolu alanda botlara binerek kar üstünde eğleniyorlar. Kayak merkezi aynı zamanda yamaç paraşütü meraklılarına da ev sahipliği yapıyor. 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkanlar, soğuğa aldırış etmeden Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor. Yamaç paraşütü pilotları hava şartlarının müsait olduğu günlerde hem kayak hem de yamaç paraşütü yapıyor.

Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz, "Çok güzel bir kayak tesisi var. Kayak ve uçuş için mükemmel. Gerçekten harika bir yer. Bugün de hava güzeldi. Güzel bir uçuş yaptık" dedi.

İlk kez karda bota binerek rafting heyecanı yaşadığını belirten Ufuk Güçlü ise "Yıllarca televizyondan izlediğimiz bir spordu. Ama burada çok daha heyecanlı. Adrenalin bayağı bir yüksek" diye konuştu.

Erzincan'ın 1900'lü yıllarda, Vali Recep Yazıcıoğlu sayesinde raftingle tanıştığını belirten Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Fırat ve Karasu nehirlerinde yapılan raftingin kayak merkezinde de gerçekleştirilebileceğini söyledi. Geçen sezon kayak merkezinde denenen raftingde başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Canpolat, "Türkiye Rafting Federasyonu yöneticileri Ergan Dağı’nda bu sporu denediler. 3 bin metreden başladılar, göl seviyesi 1700 rakıma kadar her alanda deneme yaptılar. Şimdi Ergan Dağımızda 3 tane parkurumuz var. Birisi Şeytan Deresi olarak bilinen rafting vadisi. Orada parkurumuz var 3 bin metrenin üzerinde. Doyasıya keyif alabileceğiniz bir vadi. 2 bin 400 kafemizin arka kısmında var yaklaşık 2 bin metrelik bir parkur. Snowtracklarla zeminini hazırlayarak yapıyoruz. Bir de 2 bin metrede orman içi dediğimiz bir parkurumuz var. O parkur içerisinde de yine 2 bin metreye yakın bir pist. Misafirler doyasıya keyif alıyorlar" diye konuştu.