Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Ergan Dağı Turizm Merkezi'nde rafting, kayak ve yamaç paraşütü

        Türkiye'nin sayılı kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, aynı anda kayak, rafting ve yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:12 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergan Dağı Turizm Merkezi'nde rafting, kayak ve yamaç paraşütü
        ABONE OL

        Türkiye'nin sayılı kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, aynı anda kayak, rafting ve yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor. Kayak merkezine gelenler 9 ayrı pistte gün boyu kayağın keyfini çıkarırken, adrenalin tutkunları karda botlarla rafting yapıyor. Yamaç paraşütü sporcuları ise 2 bin 700 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakıyor.

        Erzincan'a 12 kilometre uzaklıkta Ergan Dağı'nda 2 bin 970 metre yükseklikte kurulan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 1800, 2 bin 662 ve 2 bin 455 metre uzunluğundaki liftleri ve acemi ve uzman kayakçılara uygun pistleriyle, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden birisi. 9 adet pistiyle kayakçılara doyasıya kayak keyfi sunan merkez, adrenalin sporları yapmak isteyenler için de uygun alanlara sahip.

        Kayak merkezine gelen misafirler, karda rafting için özel hazırlanan doğal alanda adrenalin yaşıyor. Ziyaretçiler, zirveye çıkardıkları 1 ve 2 nolu alanda botlara binerek kar üstünde eğleniyorlar. Kayak merkezi aynı zamanda yamaç paraşütü meraklılarına da ev sahipliği yapıyor. 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkanlar, soğuğa aldırış etmeden Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor. Yamaç paraşütü pilotları hava şartlarının müsait olduğu günlerde hem kayak hem de yamaç paraşütü yapıyor.

        Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz, "Çok güzel bir kayak tesisi var. Kayak ve uçuş için mükemmel. Gerçekten harika bir yer. Bugün de hava güzeldi. Güzel bir uçuş yaptık" dedi.

        İlk kez karda bota binerek rafting heyecanı yaşadığını belirten Ufuk Güçlü ise "Yıllarca televizyondan izlediğimiz bir spordu. Ama burada çok daha heyecanlı. Adrenalin bayağı bir yüksek" diye konuştu.

        Erzincan'ın 1900'lü yıllarda, Vali Recep Yazıcıoğlu sayesinde raftingle tanıştığını belirten Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Fırat ve Karasu nehirlerinde yapılan raftingin kayak merkezinde de gerçekleştirilebileceğini söyledi. Geçen sezon kayak merkezinde denenen raftingde başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Canpolat, "Türkiye Rafting Federasyonu yöneticileri Ergan Dağı’nda bu sporu denediler. 3 bin metreden başladılar, göl seviyesi 1700 rakıma kadar her alanda deneme yaptılar. Şimdi Ergan Dağımızda 3 tane parkurumuz var. Birisi Şeytan Deresi olarak bilinen rafting vadisi. Orada parkurumuz var 3 bin metrenin üzerinde. Doyasıya keyif alabileceğiniz bir vadi. 2 bin 400 kafemizin arka kısmında var yaklaşık 2 bin metrelik bir parkur. Snowtracklarla zeminini hazırlayarak yapıyoruz. Bir de 2 bin metrede orman içi dediğimiz bir parkurumuz var. O parkur içerisinde de yine 2 bin metreye yakın bir pist. Misafirler doyasıya keyif alıyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        Alman bakanlar itiraf etmiş: Ordunun hâlinden habersizdik
        Mika yüksekten uçtu
        Mika yüksekten uçtu
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        USS S. Harry Truman yine hedefte
        USS S. Harry Truman yine hedefte
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!
        Kurşun yağdıran katil aranıyor! "Selamımı almadın" cinayeti!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi
        Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi
        Erzincanlı kadın iş ararken hibe desteğiyle besici oldu
        Erzincanlı kadın iş ararken hibe desteğiyle besici oldu
        Erzincan Valisi Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Erzincan Valisi Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü kar ve buzla kaplandı
        Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü kar ve buzla kaplandı
        Erzincan'da itfaiye ekipleri 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti
        Erzincan'da itfaiye ekipleri 2024'te 2 bin 135 olaya müdahale etti
        Ekşisu Sazlığı'nda koruma altındaki turnalar görüntülendi
        Ekşisu Sazlığı'nda koruma altındaki turnalar görüntülendi