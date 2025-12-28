Erzincan, yetiştirdiği milli sporcularla badmintondaki başarı çıtasını yükseltiyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan, badmintonda yetiştirdiği milli sporcular ve elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Farklı yaş kategorilerinde 35 milli sporcu bulunduğu kentte faaliyet gösteren 9 badminton kulübünde 6 ila 25 yaş arası 145 sporcu, geleceğin şampiyonları olabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Milli takım antrenörleri Uğur Erçetin ve Murat Sönmez nezaretinde sürdürülen antrenmanlarda sporcular, olimpiyat hedefiyle hazırlanıyor.

Sporcular, 2025 yılında kente 99 madalya kazandırdı.

- "Gelen bütün çocukları kendi çocuğumuz gibi benimseriz"

Milli takım antrenörlerinden Uğur Erçetin, AA muhabirine, Erzincan'ın İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa gibi büyükşehirlere karşı mücadele ettiğini söyledi.

Elde ettikleri başarıları yetiştirdikleri sporcularla kazandıklarını aktaran Erçetin, şöyle konuştu:

"6 ile 8 yaş arasındaki istekli çocukları alıyoruz. Kademe kademe gelmek zorundayız. Bir çocuk kolay yetişmiyor. Bir çocuğun müsabaka oynayabilmesi için en az 5 yıla ihtiyacımız var. Bizler önce tekniğe önem veriyoruz. Ondan sonra çocuk müsabakaya hazırlanmış oluyor. Haftanın 7 günü bu çocuklar çalışıyor. Biz buraya gelen bütün çocukları kendi çocuğumuz gibi benimseriz. 16-17 yıl önce aldığımız çocuklar, şu anda milli takım kadrosunun iskeletini oluşturmakta. Bu başarının yıllarca devam edebilmesi için altyapıya da önem vererek devam ediyoruz."

"Çocukları bir disiplin içerisini sokarak zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu da geçmiş yıllarda başardık. Şimdi biraz daha ustalaştık. Yeni çocuklarla daha başarılı sporcular çıkarmaya başladık. Özellikle 2025 yılında her yaş grubundan milli takıma sporcu gönderdik. Bazı yaş gruplarında milli takımın yarısını oluşturduk. Şu an tek hedefimiz olimpiyatlar. Erzincan badmintonda gerçekten bir marka haline geldi ve halk badmintonu sevdi. Salonumuza her gün onlarca yeni kayıt alıyoruz. Buradan da ülkemize başarılı sporcuları kazandırmaya devam edeceğiz."

Çalışmalarını belirli bir program dahilinde sürdürdüklerini dile getiren Sönmez, "Şu an olimpiyat kotasında 6 sporcumuz var ve bunlardan en az 2-3'ünü olimpiyata göndermek istiyoruz. 2025 yılı bizim için çok başarılı geçti. Büyük takımlara karşı, hiçbir transfer yapmadan sadece 7 yaşından aldığımız çocuklarla mücadele edip zirvede bitirmemiz gerçekten bizim için çok başarılı geçtiğini gösteren bir durum oldu." dedi.

Ülkenin 5 Avrupa şampiyonunun Erzincan'dan çıktığını işaret eden Sönmez, kenti en iyi şekilde temsil edip birçok dereceler aldıklarını anlattı.

- "2025 yılı bizim için çok başarılı geçti"

- "Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

19 yaşındaki milli sporcu Sudenaz Acun da elde ettiği başarılardan bahsederek, "Hedefim bu sene büyükler milli takımına girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. 9 yaşında başladım bu spora. Büyüklerimiz sağ olsun. Sürekli bizimle ilgilenerek bizi bu seviyeye getirdiler. Aynı zamanda antrenörlerimiz de bizimle sürekli ilgileniyorlar." diye konuştu.

11 ve 13 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan 13 yaşındaki Kağan Erçetin ise "Hedefim önümdeki 15 yaşta dereceler almak. Ülkemi ve Erzincan'ı gururlandırmak istiyorum. İleride herkesin hedefi olan olimpiyatlarda da madalya kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.