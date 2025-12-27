Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

        Erzincan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:52
        Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
        Erzincan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Erzincan'da belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

        Yüksek kesimlerde de aralıklarla devam eden kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen kent dronla görüntülendi.

        Öte yandan, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi de karla kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da il genelinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi beyaza büründü.

        Eleşkirt ilçesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 6 köy yolunu açtı.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

