Üniversiteli gönüllü gençler ördükleri atkı ve berelerle köy çocuklarını ısıtıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan’da üniversiteli gönüllü gençler, yurtlarda ördükleri atkı ve bereleri köy okullarındaki çocuklara ulaştırarak kış günlerinde hem bedenleri hem yürekleri ısıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Isıtan Eller" projesi kapsamında kentteki üniversite öğrencileri gönüllü olarak bir araya geliyor.

Yurtlarda açılan örgü kurslarına katılan öğrenciler, boş zamanlarında ilmek ilmek ördükleri atkı ve bereleri, köy okullarında eğitim gören çocuklar için hazırlıyor. Hazırlanan hediyeler, kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde öğrenim gören öğrencilere ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü gençler, merkeze bağlı Büyük Çakırman İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere el emeği ürünlerini hediye eden gönüllü gençler, çeşitli oyun ve etkinliklerle çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Proje sayesinde hem üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinci gelişiyor hem de köy çocuklarının yüzü gülüyor.

- "Her yurdumuz farklı köy okuluna ulaşıyor" Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Aysun Elibol, AA muhabirine, projenin 2019 yılından beri yurtlarda aktif olarak uygulandığını söyledi. Kentte proje kapsamında 153 gönüllü öğrencinin bulunduğunu ifade eden Elibol, "Yurdumuzda barınan öğrencilerimiz, yurdumuz bünyesinde açılan örgü kurslarında ördükleri atkı ve bereleri kardeş köy okulumuzdaki miniklere hediye etmektedir. Ayrıca bu proje ile birlikte yurtlarımızda bulunan öğrencilerimiz serbest zamanlarını değerlendirmekte, ders dışı zamanlarında yardımlaşma, el birliği ile grup çalışması yapmaktadır. Her yurdumuz farklı kardeş köy okuluna bu proje kapsamında ulaşmaktadır." diye konuştu. Öğretmen Furkan Dündar ise Terzibaba Kız Yurdu öğrencilerinin 3 senedir okul öğrencileriyle ilgilendiğini anlatarak, "Öğrenciler, kendi ördükleri atkı ve bereleri öğrencilerimize hediye ettiler. Öğrencilerimiz çok sevindi, mutlu oldu. Bahçede yaptığımız oyunlar etkinliklerde daha çok mutlu oldular. Geleceklerini söylediğim günden beri öğrenciler bu günü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Biz bu tür etkinliklerden dolayı Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne ve öğrencilere teşekkür ediyoruz." dedi.