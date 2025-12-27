Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:26
        Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

        Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

