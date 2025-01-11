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        Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi

        Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda konaklayan turnalar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:10
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        Erzincan'da sazlıkta konaklayan turnalar dronla görüntülendi
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        Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda konaklayan turnalar dronla görüntülendi.

        Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan Ekşisu Sazlığı, sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle yerel ve göçmen olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Türkülere konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzincan Şubesi ekiplerince kayıt altına alındı.

        Sazlıkta konaklayan turnalar, ekiplerce dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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