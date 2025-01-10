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        Erzincan Valisi Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:11
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

        Aydoğdu, Erzincan İl Özel İdaresi’nde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Gazeteciliğin tarihe, bugüne ve geleceğe not düşmek olduğunu dile getiren Aydoğdu, televizyondan haber almanın artık yavaş yavaş bittiğini ve sosyal medyadan saniyeler içinde haberlerin döndüğünü belirtti.

        Erzincan'da bulunan hem ulusal medyanın temsilcileri, hem de yerel gazetecilik yapanların işini gayet güzel bir şekilde yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "Elbette dünya değişiyor. Dünya değiştiği gibi bizim mantalitemiz de değişiyor. Haber alma şeklimiz de değişiyor. Artık televizyondan haber alma dönemi yavaş yavaş kapanmak üzere. Dijital bir dünyaya doğru adım atıyoruz ve artık gençlerin dikkat süresi 28 saniyeye düşmüş. Yani bir haber saliseler içerisinde sosyal medyaya düşüyor ve bir anda da eskiyor. O kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm var ki bu değişim ve dönüşüme hem gazeteciler, hem biz yöneticiler de hızlı bir şekilde adım atmamız ve ona entegre olmamız gerekiyor."

        Erzincan'ın huzurlu bir kent olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Erzincan bu olumsuzluklarda mücadelede Türkiye'de ilk 10 il arasında. İnşallah şehrimizi birlikte daha yukarılara çıkarmak için el birliğiyle gayret edeceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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