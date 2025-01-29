Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Erzincan’da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezinde Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aile, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Aile bireylerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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