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        Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:35
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        Erzincan'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Erzincan’da karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kent merkezinde Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu aile, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

        Aile bireylerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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