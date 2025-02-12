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        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde eğitime kar engeli

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:55
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        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde eğitime kar engeli
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        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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