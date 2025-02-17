Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret

Polis ekipleri, ziyaret ettikleri kız çocuğuna hediyeler verip bir süre sohbet etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın otizmli kız çocuğunun polisleri çok sevdiği ve ziyaret etmelerini beklediğini bildirmesi üzerine aileye ulaştı.

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