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        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven otizmli kız çocuğunu ziyaret edip hediyeler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:35
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        Erzincan'da polislerden otizmli kız çocuğuna ziyaret
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven otizmli kız çocuğunu ziyaret edip hediyeler verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın otizmli kız çocuğunun polisleri çok sevdiği ve ziyaret etmelerini beklediğini bildirmesi üzerine aileye ulaştı.

        Polis ekipleri, ziyaret ettikleri kız çocuğuna hediyeler verip bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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