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        Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da, tır dorsesi ile araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:56
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        Erzincan'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da, tır dorsesi ile araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tır ile aracı durdurarak aradı.

        Aramada, tırın dorsesi ve araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U. ve K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevkleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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