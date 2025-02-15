Erzincan Ergan Dağı'nda "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" başladı

Daha önce düzenlenen "1. Etap Kutlu Dumlu Yarışları"nda ve bu yılki organizasyonda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.

Küçük ve büyükler kategorisinde çeşitli illerden 195 sporcunun katıldığı organizasyon iki gün sürecek.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" başladı.

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