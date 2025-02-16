Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.02.2025 - 18:23 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:32 facebook

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