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        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'ın Gümüştarla köyünde yarım asırdır hayvancılık yapan Dilber Çataltepe'ye (80) süt sağım makinesi hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:00
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        Bakan Kacır'dan, 80 yaşındaki kadın besiciye süt sağım makinesi
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'ın Gümüştarla köyünde yarım asırdır hayvancılık yapan Dilber Çataltepe'ye (80) süt sağım makinesi hediye etti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen'in teslim ettiği makineyi alan Çataltepe, inekleri sağımının artık daha kolay olacağını söyledi.

        Erzincan'a 10 kilometre uzaklıktaki Gümüştarla köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Dilber Çataltepe, eşini kaybettikten sonra ailesini geçindirmek üzere hayvancılık yapmaya başladı. Köyünde çalışıp çocuklarını büyüten Çataltepe, ilerleyen yaşına rağmen 21 ineğin bakımıyla uğraşıyor. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan Çataltepe, ineklerinin bakım ve beslenmesini yaptıktan sonra diğer işleriyle ilgileniyor.

        Erzincan'daki kadın ve gençlere örnek olan Dilber Çataltepe'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, süt sağım makinesi hediye etti. Bakan Kacır'ın gönderdiği makineyi Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Gümüştarla köyünde ziyaret ettiği Çataltepe'ye teslim etti. Çataltepe'nin yaşantısıyla herkese örnek olduğunu belirten Demirdöğen, “DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgedeki üreticileri desteklemeye, onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Dilber Teyze'nin hayvancılık yapması ve 21 hayvana bakmasıyla ilgili basına yansıyan haberler üzerine Sayın Bakanımız, süt sağım makinesini hediye olarak gönderdi. 7'den 70'e bütün üreticileri desteklemek adına süt sağım makinesini Dilber Teyze'ye hediye ediyoruz" diye konuştu.

        'KİMSEYE MUHTAÇ OLMADIM'

        Eşinin ölümünden sonra da hayvancılığı sürdürdüğünü belirten Dilber Çataltepe, 21 ineği olduğunu, 3 boğayı kesime göndereceğini ifade ederek, "30 yaşında eşimi kaybettikten sonra hayvancılığı hiç bırakmadım. Hiçbir zaman yokluk görmedim, kimseye de muhtaç olmadım. Çocuklarımı büyüttüm. Şimdi bir oğlum ve gelinim benimle birlikte hayvancılık yapıyor. Gençlere de hayvancılığı yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

        Bakan Kacır'a hediyesi için teşekkür eden Çataltepe, 21 ineği elle sağmanın zor olduğunu belirterek, artık işlerinin daha da kolaylaşacağını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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