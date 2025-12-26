Erzincan'da 70 çiftçiye törenle dut sıkma ve koyun kırkma makinesi dağıtıldı

Erzincan'da 70 üreticiye dut sıkma ve koyun kırkma makinesi dağıtıldı.

"Emekle Sıkılan Lezzet Yenilikle Buluşuyor" ve "Erzincan Koyun Güzellik Merkezleri" projeleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde dağıtım töreni düzenlendi.

Törende 15 üreticiye dut sıkma ve 55 üreticiye koyun kırkma makinesi verildi.

- "Bir ilde birlik ve beraberlik varsa başarı, huzur, mutluluk vardır"

Yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen makinelerin dağıtım töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, desteklemelerle Erzincan'ın hem kendini geliştireceğini hem de üretim yapacağını söyledi.

Birlik ve beraberlikle Erzincan'ın kazanacağını dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bir şeyi samimiyetle söylemem gerekir. Bir ilde birlik ve beraberlik varsa, Erzincan adı altında insanlar birleşebiliyorlarsa orada kesinlikle başarı, huzur, mutluluk vardır. Bu şehrin birlik ve beraberlik içinde olması, siyasi atmosfere de bağlıdır. Ayrı partiler de olsa, ayrı siyasi görüşler de olsa, Erzincan mesele olduğunda milletvekilleri kardeşçe, dostça, bir araya geliyorsa gerçekten bu, sadece Erzincan'da olan bir şey."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da çocukluğunda koyun kırkma işleminin zor olduğunu belirterek, "Tarım Bakanlığımız, bu koyun kırkma makinelerinin çiftçilerimize verilmesi için çalıştı ve bunu başardı. Erzincan, çiftçilikle, tarımla, hayvancılıkla, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ile kalkınacak. Onun için bu projelerin hepsinin çok önemi var. Erzincan'ın, ülkemizin kalkınması tarıma bağlıdır." dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de projede bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Başarının göstergesi, kararlı ve uyumlu olmaktır. Kararlı ve uyumlu olursak başarı da kendiliğinde gelişiyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker da projenin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeden yararlanmaya hak kazanan 70 üreticiye dut sıkma ve koyun kırkma makineleri teslim edildi.