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        Eşi tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi sınıfında karanfillerle anıldı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ın sınıftaki sırasına fotoğrafını koydu, karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:19
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        Eşi tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi sınıfında karanfillerle anıldı
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        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ın sınıftaki sırasına fotoğrafını koydu, karanfil bıraktı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan ve Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak, arkadaşları tarafından anıldı.

        Buzlak'ın dersine giren öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Aksakal, Buzlak'ı tanıdıklarını ve sevdiklerini söyledi.

        Hayatını kaybeden Buzlak'ı ve arkadaşlarını dezavantajlı insanlara hizmet etmeleri için yetiştirdiklerini belirten Aksakal, "Biz bugün şok olduk, çok üzüldük. Yani bu olayı bir kadınımızı kaybetmek olarak değerlendirmedik. Evladımızı, öğrencimizi kaybettik. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Başta ailesinin başı sağ olsun. Tüm camiamızın, bölümümüzün, başı sağ olsun." diye konuştu.

        Aksakal, Buzlak'ın hayata bağlı olduğunu ve sosyal hizmetler alanında çalışmak için plan yaptığını dile getirdi.

        Sosyal Hizmet Bölümü yüksek lisans öğrencisi Esra Yılmaz ise bu durumun tüm toplumu ilgilendirdiğinin altını çizerek, Buzlak'ın yakınlarına baş sağlığı diledi.

        Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden İlayda Göktiken de çok üzgün olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak değil de bir insan olarak yaklaşıyorum olaya ve insanın hayatta en önemli şeyi hayalleridir, onu hayata bağlayan güvendiği çevresidir. Bir insanın, bir kadının en güvendiği kişi tarafından bu şekilde yaşamasına engel olunması bizi çok üzüyor." ifadesini kullandı.

        - Rektör Prof. Dr. Levent'ten başsağlığı mesajı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sosyal medya hesaplarından, Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesine, arkadaşlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

        Kadına şiddeti ve şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtilen Levent, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Hatice Agcakale Buzlak'ın, eşi tarafından hunharca öldürülmesi bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim olay, toplumsal vicdanımızı derinden yaralamış ve kadına yönelik şiddetin ne denli vahim boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hatice'nin hayatı, ne yazık ki en yakınındaki kişi tarafından acımasızca sonlandırılmıştır. Bu trajik kaybın ardından kadına yönelik şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Üniversite olarak, kadınların yaşam hakkının kutsallığını savunuyor, şiddetin hiçbir bahaneyle meşrulaştırılamayacağını vurguluyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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