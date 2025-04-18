Eşi tarafından boğularak öldürülen üniversite öğrencisi sınıfında karanfillerle anıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen arkadaşları Hatice Agcakale Buzlak'ın sınıftaki sırasına fotoğrafını koydu, karanfil bıraktı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan ve Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak, arkadaşları tarafından anıldı.

Buzlak'ın dersine giren öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Aksakal, Buzlak'ı tanıdıklarını ve sevdiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Buzlak'ı ve arkadaşlarını dezavantajlı insanlara hizmet etmeleri için yetiştirdiklerini belirten Aksakal, "Biz bugün şok olduk, çok üzüldük. Yani bu olayı bir kadınımızı kaybetmek olarak değerlendirmedik. Evladımızı, öğrencimizi kaybettik. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Başta ailesinin başı sağ olsun. Tüm camiamızın, bölümümüzün, başı sağ olsun." diye konuştu.

Aksakal, Buzlak'ın hayata bağlı olduğunu ve sosyal hizmetler alanında çalışmak için plan yaptığını dile getirdi. Sosyal Hizmet Bölümü yüksek lisans öğrencisi Esra Yılmaz ise bu durumun tüm toplumu ilgilendirdiğinin altını çizerek, Buzlak'ın yakınlarına baş sağlığı diledi. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden İlayda Göktiken de çok üzgün olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak değil de bir insan olarak yaklaşıyorum olaya ve insanın hayatta en önemli şeyi hayalleridir, onu hayata bağlayan güvendiği çevresidir. Bir insanın, bir kadının en güvendiği kişi tarafından bu şekilde yaşamasına engel olunması bizi çok üzüyor." ifadesini kullandı. - Rektör Prof. Dr. Levent'ten başsağlığı mesajı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sosyal medya hesaplarından, Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesine, arkadaşlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi. Kadına şiddeti ve şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtilen Levent, şunları kaydetti: