Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı

        Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:37 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.

        Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftliği köyündeki pancar tarlalarına gece saatlerinde giren yaban domuzları, ekili pancar arazisinin yaklaşık 5 dönümüne zarar verdi. Mahsullerinin zarar görmesinden endişe eden çiftçiler, tarlalarını korumak için güvenlik şeridi çekip ışıklandırma sistemi kurarak önlem almaya başladı.

        Tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için geceleri nöbet tutan köylüler, yetkililerden destek sağlanmasını talep ediyor.

        - "Sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar"

        Bölge çiftçilerinden 63 yaşındaki Alican Çetin, AA muhabirine, tarlasına sürekli domuz sürüsünün girerek zarar verdiğini ve ilgili yerlere konuyla alakalı müracaatta bulunduğunu söyledi.

        Yaklaşık 40 tonluk pancarın tahrip olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Pancarın kökünden çıkmasından dolayı bu mevsimden sonra yeşermesi mümkün değil. Bu pancar yetişene kadar bütün çiftçilerimiz devamlı huzursuz ve pancarının ne şekilde yetişeceği konusunda endişeli. Domuzlar gece saatlerinde bizim olmadığımız vakitte sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar."

        76 yaşındaki çiftçi Mehmet Keleş ise küçük yaşlardan bu yana çiftçilikle uğraştığını, domuz sürüsünün her gün geldiğini ve aldıkları önlemlerin yetersiz kaldığını aktardı.

        65 yaşındaki çiftçi Mecit Çiçek de son yıllarda domuzların tarlalara aşırı zarar verdiğini ifade ederek, "Çiftçilik o kadar kolay değil. Emek istiyor. Bu emeğimizin de karşılığını almak istiyoruz ama domuzların bize hiç fırsat verdikleri yok. Şuanda ışıklandırma yapıyoruz, şerit çekiyoruz. Arkadaşlarımız da geceleri nöbete geliyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?

        Benzer Haberler

        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı
        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı
        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı