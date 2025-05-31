Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftliği köyündeki pancar tarlalarına gece saatlerinde giren yaban domuzları, ekili pancar arazisinin yaklaşık 5 dönümüne zarar verdi. Mahsullerinin zarar görmesinden endişe eden çiftçiler, tarlalarını korumak için güvenlik şeridi çekip ışıklandırma sistemi kurarak önlem almaya başladı.

Tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için geceleri nöbet tutan köylüler, yetkililerden destek sağlanmasını talep ediyor.

- "Sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar"

Bölge çiftçilerinden 63 yaşındaki Alican Çetin, AA muhabirine, tarlasına sürekli domuz sürüsünün girerek zarar verdiğini ve ilgili yerlere konuyla alakalı müracaatta bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 tonluk pancarın tahrip olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Pancarın kökünden çıkmasından dolayı bu mevsimden sonra yeşermesi mümkün değil. Bu pancar yetişene kadar bütün çiftçilerimiz devamlı huzursuz ve pancarının ne şekilde yetişeceği konusunda endişeli. Domuzlar gece saatlerinde bizim olmadığımız vakitte sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar."