Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da Valiliği ziyaret etti, Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Hamza Aydoğdu tarafından karşılanan Göktaş'a, çiçek takdim edildi.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, daha sonra makamında Vali Aydoğdu'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra 2022'den bu yana kentte üretimleriyle ekonomiye katkı sağlayan Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle "Hünerli Ellerden Yöresel Lezzetler" projesi kapsamında hizmete açılan Herfene Yemek Evi'ni de gezen Göktaş, kadınlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erzincan'ın zengin yöresel lezzetleri ve hünerli kadınların el emeğinin kente değer kattığına işaret eden Göktaş, kadın emeğinin bereketini büyütecek mekanın hayırlı olmasını diledi.