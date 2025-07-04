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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da bir araçta 6 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:00
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da bir araçta 6 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, Akyazı mevkisi polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araca gizlenmiş 6 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Ekipler, İ.M.T., A.G., F.A. ve D.C'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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