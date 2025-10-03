Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da üniversite kazanan öğrencilere "Hoş Geldiniz" kahvaltısı verildi

        Erzincan Valiliği, üniversiteyi kazanarak kente gelen öğrencilerle yöresel ürünlerle hazırlanan "Hoş Geldiniz" kahvaltısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:45 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:45
        Erzincan'da üniversite kazanan öğrencilere "Hoş Geldiniz" kahvaltısı verildi
        Erzincan Valiliği, üniversiteyi kazanarak kente gelen öğrencilerle yöresel ürünlerle hazırlanan "Hoş Geldiniz" kahvaltısında buluştu.

        Valilik organizasyonunda, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü destekleriyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini kazanan öğrencilerle tanışmak için Kütüphane Sokağı'na masalar kuruldu.

        Kentin yöresel ürünlerinden Cimin üzümü, tulum peyniri ve lavaş ekmeğin ikram edildiği kahvaltıda bir araya gelen yaklaşık 2 bin 500 üniversite öğrencisi, hem birbirleriyle tanıştı hem de yöresel lezzetleri tattı.

        Vali Hamza Aydoğdu, selamlama konuşmasında, düzenledikleri "Hoş geldiniz" kahvaltısını geleneksel hale getirdiklerini belirterek Erzincan'ın huzurlu ve öğrencilere sahip çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

        Aydoğdu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "İnsani ilişkilerin hatta insanlığın yerlerde süründüğü bir dönemde, Gazze'de saat başı çocukların katledildiği bir dönemde Erzincan gibi kadim ve tarihi bir şehirde insanlığın, güzelliğin, maneviyatın ön plana çıkması ve bütün Türkiye’ye rol model bir şehir olması emin olun gururların, mutlulukların en güzeli. İnşallah biz gücümüz, kudretimiz yettikçe, elimizden geldikçe bu iyilikleri, bu güzellikleri artırmaya, çoğaltmaya devam edeceğiz."

        Belediye Başkanı Bekir Aksun ise öğrencilerin sağlıklı iletişim kurarak eğitimlerine devam etmeleri ve eğitimleri bitince kültür elçileri olarak kentten ayrılmaları düşüncesiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlattı.

        Öğrenciler de kahvaltı organizasyonundan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

