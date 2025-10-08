Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Erzincan'da üniversite öğrencileriyle buluştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Kumar bir virüs, pandemi gibi bütün Türkiye'de küçük şehirlerimiz, mahallelerimiz dahil yayılmaya başladı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:14
        Erzincan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) üniversite öğrencileriyle buluşan Dinç, Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri insanlığın bağımsızlığı için mücadele ettiklerini anlattı.

        Üniversite öğrencileriyle bir süre sohbet eden Dinç, Genç Yeşilay gönüllülerinin de sorularını yanıtladı.

        Dinç, AA muhabirine, ülkenin her bir noktasında önleme ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve internet ilişkili bağımlılıklar arasında kumar bağımlılığının her yerde arttığını belirten Dinç, şöyle devam etti:

        "Önceden uyuşturucu madde bağımlılığı ile alakalı riskli şehirler vardı. O şehirlerde uyuşturucu madde bağımlılığı daha yüksek oluyordu. Ona kıyasla daha küçük şehirlerimiz, daha korunaklı şehirlerimiz söz konusuydu ve onlar da çok uyuşturucu bağımlılığı görünmüyordu ama kumara baktığımızda, özellikle pandemiden sonra sanal kumar üzerinden her eve, her mahalleye girme noktasında büyük bir problemle karşı karşıya kaldık. Her yaşta insanımızın karşısına çıkıyor ve kumar bir virüs, pandemi gibi bütün Türkiye'de küçük şehirlerimiz, mahallelerimiz dahil yayılmaya başladı."

        Kumar bağımlılığı noktasında Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye'deki şimdiye kadar yayınlanmış en kapsamlı raporu yayınladıklarını ifade eden Dinç, kumar bağımlılarının kumara başlamasının 15-24 yaş arasında olduğunu kaydetti.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında eğitimler yaptıklarını anlatan Dinç, "Herhangi bir şekilde okulda bağımlı oldularsa okulda müdahale programlarımız var. Orada da kumar bağımlılığına bulaşan çocuklarımızı, gençlerimizi terapiye dahil etme noktasında bir çalışmamız var. Üniversitelerde Genç Yeşilay kulüplerimiz üzerinden yaptığımız çalışmalar var ve Türkiye çapında da Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığına bulaşan gençlerimize destek veriyoruz." diye konuştu.

        - "Mutlaka kumar reklamlarının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz"

        Erzincan'da da alkol bağımlılığından sonra kumar bağımlılarının da tedaviye başvuru sayılarında artış olduğunu aktaran Dinç, şunları kaydetti:

        "Kumar bağımlılığı, sadece ülkemizde Erzincan’da değil bütün gençliğimizi tehdit eder hale geldi. Bütün dünyada büyük bir problem. Üzerine güçlü bir şekilde gitmemiz lazım. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak mutlaka kumar reklamlarının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kumar bağımlılığının önüne geçebilmek için bu bahis, talih, şans gibi isimlerle değiştiriliyor, masumlaştırılıyor. Bunların kumar olduğunun bilinmesi gerektiğini, oyun oynamak olarak değerlendirilmesinden ziyade kumar olarak bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncü olarak da mutlaka kumara ulaşma kanallarının daraltılması gerektiğini düşünüyoruz. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün insanımız ve insanlık için çok büyük bir tehdit."

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Sinan Aslan, Yeşilay Erzurum Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan, üniversite öğrencileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

