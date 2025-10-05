Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan ve Iğdır'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı

        Erzincan ve Iğdır'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:48 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:48
        Erzincan ve Iğdır'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı
        Erzincan ve Iğdır’da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Erzincan'da Cami Kebir Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi ile STK temsilcileri, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Gazze'de soykırım işlendiğini ve halkın açlığa mahkum edildiğini söyledi.

        Yıldız, büyük bir organizasyonla Küresel Sumud Filosu'nun harekete geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu tablo karşısında, insanlık ayağa kalkmış, soykırım ve ablukanın sona ermesi için küresel vicdan harekete geçmiştir. Umudun yanına kararlılığı ekleyen binlerce aktivist, Sumud Filosu'na katılmak için gönüllü olmuştur. Yaşanan soykırım karşısında her birimizin önemli bireysel sorumluluklarının başında, İsrail’e destek olan firmaları boykot gelmektedir. Ayaklarındaki Kudüs gücüyle adımlarını atan vicdan sahibi Erzincanlılar olarak bu inançla bugün bu meydanı doldurduk. İnanıyoruz ki asırlarca her dinden insanın inancını özgürce yaşadığı barış ve esenlik yurdu Kudüs tekrar o eski ihtişamlı günlerine kavuşacaktır. İnanıyoruz ki soykırımcı İsrail hesap verecek, her karışı şehit kanıyla sulanan Filistin özgürlüğüne kavuşacaktır. İnanıyoruz ki dünyayı sarmalayan Siyonist çetenin hegemonyasının son bulacağı gün dünya yeniden yaşanabilir olacaktır."

        - Iğdır

        Iğdır'da da düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve çocuklar katıldı.

        Tansu Çiller Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Iğdır Millet Bahçesi'ne kadar devam etti.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından Filistin'e destek amaçlı sloganlar atıldı.

