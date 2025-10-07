Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da alınan tedbirlerle Sakaltutan Geçidi'nde ölümlü kaza sıfırlandı

        Erzincan'da ölümlü trafik kazalarını önlemek için başlatılan çelik bariyer uygulaması ile 2024'te 30 kişinin hayatını kaybettiği Refahiye-Erzincan D-100 kara yolunda 2025 yılı itibarıyla ölümlü kaza yaşanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:10
        Kentte uluslararası D-100 kara yolunda yaşanan ölümlü trafik kazalarını önlemek için Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yolunu ve geçmişte yaşanan trafik kazalarının raporlarını inceleyerek çalışma başlattı.

        Ekipler, kara yolunun çizgiyle bölünmüş düz yol olmasına rağmen sürücülerin genelde aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek kural ihlali bulunduklarını, bu nedenle ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldiğini tespit etti.

        Hazırlanan detaylı raporda kara yolunda alınabilecek tedbir ve önlemleri de değerlendiren ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Erzincan Valiliği koordinesinde kara yolu Sakaltutan Geçidi'ni çelik bariyerle böldü.

        İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlü trafik kazalarının önlenmesi için geçmişe dönük onlarca kaza raporlarını ve kara yolunda detaylı bir şekilde inceleme yaptıklarını söyledi.

        Kara yolunun gayet düzgün ve düz bir yol olduğunun görüldüğünü dile getiren Baybaba, "Eski kazalardaki raporları incelediğimizde araç sürücülerinin büyük bir kısmının aşırı hız ile birlikte karşı şeride geçtiklerini gördük. Bu yolun fiziki yapısı, çizgiyle bölünmüş yol olarak geçmektedir. Haliyle çizgiyle bölünmüş yollarda karşı şeride geçemezsiniz. Ama sürücülerimiz aşırı hız yaptığından karşı şeride geçiyorlar ve kazaların büyük bir bölümünün ölümle sonuçlandığını gördük." dedi.

        - Refahiye-Erzincan kara yolunda geçen yıl 30 kişi öldü

        Kazalarda sürücülerin özellikle başta aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalara sebebiyet verdiklerini ifade eden Baybaba, şu ifadeleri kullandı:

        "Özellikle Refahiye ile Erzincan arasında geçen yıl olay yerinde 20, olay sonrasında 10 vatandaşımız olmak üzere toplamda 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tabii Erzincan-Gümüşhane istikametinde Ahmediye Geçidi, Sivas tarafında Sakaltutan, Kızıldağ ve İmranlı geçitlerinden oluşan bir yol. Bu yol D-100 kara yolunun devamı olduğu için İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi uzun yoldan gelen vatandaşlarımızın burada çoğu zaman uykusuz kaldıklarını görüyoruz. Haliyle uyuyakaldıklarını ya da eve varmanın etkisi ve sevinci ile daha da hızlandıklarını ve kural ihlalleri yaptıklarını görüyoruz. Bunu önlemek için yaptığımız çalışmalarda bu çizgi yolunu çelik bariyerlerle bölmek gerektiğini düşündük."

        - "Sıfırlamış olmak bizim için gurur verici"

        Ölümlü kazaların geldiği bu yolda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu riyasetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını belirten Baybaba, şunları kaydetti:

        "Bu sene istatistik verilerine baktığımız zaman ölümlü kazalarda düşüş yüzde 45'lerde, ölü vatandaş sayımızdaki oranda ise yüzde 55'leri yakalamış durumdayız. Amacımız bunu sıfırlamak. Sakaltutan'da bunu başardık. Her insan ve bütün vatandaşlarımız bizim için değerli. Türkiye geneline baktığımız zaman trafikte çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bugün sadece bu hatta geçen sene 30 vatandaşımızı kaybedip bugün bunu sıfırlamış olmak bizim için gurur verici."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

