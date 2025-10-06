Habertürk
        Erzincanlı Zeynep gündüz serada sebze akşam ise salonda sporcu yetiştiriyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR/ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da yaşayan Zeynep Ciminli, gündüz serada sebze, akşam saatlerinde ise karate sporcusu yetiştiriyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:01
        Erzincanlı Zeynep gündüz serada sebze akşam ise salonda sporcu yetiştiriyor
        Kent merkezine bağlı Akyazı Mahallesi'nde yaşayan büro yönetimi ile ilahiyat mezunu Zeynep Ciminli, çocuk yaşta başladığı karateye özel sektördeki işleri nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi destekleriyle ailesinin 2020 yılında kurduğu 8 dönümlük serada çalışmaya başladıktan sonra spora dönen Ciminli, iki ay önce antrenörlük belgesini alıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda 20 öğrenciye ders vermeye başladı.

        Gündüz serada üretim yapan evli ve 1 çocuk annesi Ciminli, akşam da salonda çalışıp sporcu yetiştiriyor.

        Gününü üretim ve sporcu yetiştirmekle geçiren Ciminli, Anadolu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitimine de devam ediyor. Ürettiklerini sebze haline satarak kazanç sağlayan Ciminli, azmiyle çevresine örnek oluyor.

        - "10 kadına istihdam sağlıyoruz"

        Üretici ve antrenör olan 30 yaşındaki Zeynep Ciminli AA muhabirine, iki üniversite bitirdiğini ve devletten aldığı hibe desteğiyle 5 yıldır profesyonel olarak tarımda üretim yaptığını söyledi.

        Ciminli, 8 dönümde 160 ton domates ürettiklerini ve daha sonra da marul üretimine geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "10 kadına istihdam sağlıyoruz. Özel sektörde çalışıyordum. Özel sektör beni zorlayınca, tarım işleriyle de çocukluktan beri ilgilenince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hibe desteği verdi. Bu özgürlüğü elde edince özel sektörden çıkınca çocuklukta yaptığım spora tekrar devam ettim ve antrenörlük belgemi de aldım. Hem tarımla uğraşıyorum hem karate antrenörlüğü yapıyorum. Aslında ikisi bir arada zor oluyor. Bazen yoğunluğum çok fazla oluyor. Sabah burada çalışıyorum akşam antrenmana gidiyorum. Bu beni zorluyor ama aslında beden olarak da daha çok güçlü kılıyor."

        - "İki üniversite bitirdim şimdi 3'üncü üniversitemi okuyorum"

        Kadınlara üretimin her alanında olmasını tavsiye eden Ciminli, "Kadınlar hangi alanda olursa olsun, o alan güzelleşir. Ben 2 üniversite bitirdim. Şu anda da öğrenciyim, tekrar üniversite okuyorum. Hem tarımda bulunuyorum hem de spor alanında bulunuyorum." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Ciminli'ye ait seranın 2020 yılında yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı ile yüzde 25 İl Özel İdaresinin hibe desteğiyle kurulduğunu anlattı.

        Kentte seracılığın önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Koçaker, "Tarımsal üretimin devamlılığı aslında tarımsal iş gücünün de yaşıyla ve genç nüfusun bu sektöre katılımıyla çok alakalı. Dolayısıyla son yıllarda Bakanlığımızca yaptığımız tüm desteklerde kadın ve 40 yaş altı genç çiftçi dediğimiz kategoriyi önceliklendiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

