        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da hastaneden taburcu olanlar 3 yıldır evlerine ücretsiz taşınıyor

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilen hastalar, 3 yıldır ambulansla ücretsiz evlerine gönderiliyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:32
        Erzincan'da hastaneden taburcu olanlar 3 yıldır evlerine ücretsiz taşınıyor
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilen hastalar, 3 yıldır ambulansla ücretsiz evlerine gönderiliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerden taburcu olan hastaların ihtiyaç halinde evlerine güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik 3 yıl önce çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kentte bulunan 2 Evde Sağlık Hizmeti aracı ile bir ambulans, nakil işlemleri için ayarlandı. Kentte bugüne kadar taburcu edilen vatandaşlardan 11 bin 256'sı, sağlanan hizmet sayesinde ambulansla evine bırakıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, uygulamayı özellikle yaşlı, hareket kısıtlığı bulunan ve kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayamayan hastalar için hayata geçirdiklerini söyledi.

        Hizmetle, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda evlerine bırakıldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

        "Bu hizmet yeni bir hizmet değil, yaklaşık 3 yıldır bu hizmetimizi yerine getiriyoruz. Son üç yılda 11 bin 256 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde evlerine naklettik. Burada tabii hastanemize 112’den bir ambulans verdik. Onlarda 3 şoför ve 5 sağlık personeli ile hastalarımızın güvenli bir şekilde naklini sağlıyorlar. Erzincan’da bu hizmetin devam ettiğini ve daha da geliştirerek devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

        Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise vatandaşların sadece hastanedeki tedavi hizmetleri ile ilgilenmediklerini belirterek, "Yapılan tedavinin daha da kaliteli ve hasta konforunun önemsenmesi açısından, büyük ameliyatlarda hastayı evine kadar güvenli bir şekilde götürmeyi planlıyoruz. Hocalarımızın verdikleri rapor doğrultusunda ambulansla eve gitmesini uygun gördükleri hastaları, nakil ekibimiz ile il ve ilçe merkezlerine hatta ücra köylerimize kadar evlerine güvenli bir şekilde götürüyoruz." dedi.

        Hastalardan 72 yaşındaki Şerif Öztürk de tedavisinin ardından taburcu olduğunu belirterek, gösterilen ilgi ve alaka karşısında duygulandığını, bu nedenle gözyaşlarını tutamadığını söyleyerek, herkese teşekkür etti.

