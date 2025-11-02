Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da gönüllü gençlerden down sendromlu Sümeyra'ya doğum günü sürprizi

        Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu Sümeyra Demir'in doğum gününü evinde sürpriz yaparak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:54
        Erzincan'da gönüllü gençlerden down sendromlu Sümeyra'ya doğum günü sürprizi
        Erzincan'da Gönüllü Gençler Derneği üyeleri, down sendromlu Sümeyra Demir'in doğum gününü evinde sürpriz yaparak kutladı.

        Üniversite öğrencisi gönüllü gençler, 29 yaşına giren Demir'in Çukurkuyu Mahallesi'ndeki evinde doğum gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, evin bir bölümünü süsledi.

        Sümeyra gibi down sendromlu olan kardeşi Ahmet, daha sonra mumları üfleyerek doğum günü pastasını kesti.

        Gençler tarafından Sümeyra'ya çok görmek istediği Kabe'nin resmi ve çeşitli hediyeler verildi.

        Sümeyra Demir, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Dernek üyesi Ayşe Seçkin Kevser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürprizini birçok üniversiteli gönüllüyle organize ettiklerini belirterek, Sümeyra'nın Kabe sevgisinden dolayı özellikle hediyeleri ona göre seçtiklerini söyledi.

        Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Seda Zeynep Güleç, aileyi önceden de ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gönüllü gençlerle ablamızı mutlu etmek için buradayız. Çok mutlu olduğu bir organizasyon oldu. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

        - "Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor"

        Sümeyra'nın ağabeyi Muhammet ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sümeyra odasında bile her şeyi Kabe ve Mekke üzerine yapıyor. Odasında ki fotoğraflar da onun üzerine. Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

