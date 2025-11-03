Erzincan'da ayakkabısına ve ilaç kutusuna uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

Yapılan aramada, aracın torpidosunda bulunan ilaç kutusunun içinde ve şüphelinin ayakkabısının taban kısmında toplamda 92,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı Sivas istikametinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri İran uyruklu M.A.J.H.F'ye ait aracı durdurdu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

