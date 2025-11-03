Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da ayakkabısına ve ilaç kutusuna uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

        Erzincan'da ayakkabısının tabanında ve ilaç kutusunda sakladığı uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:19
        Erzincan'da ayakkabısına ve ilaç kutusuna uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı
        Erzincan'da ayakkabısının tabanında ve ilaç kutusunda sakladığı uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı Sivas istikametinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri İran uyruklu M.A.J.H.F'ye ait aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın torpidosunda bulunan ilaç kutusunun içinde ve şüphelinin ayakkabısının taban kısmında toplamda 92,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

