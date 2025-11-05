Habertürk
        Erzincan'da 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

        Erzincan'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 23 kurum ve 145 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Erzincan'da 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 23 kurum ve 145 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından hızlıca koordine olan ekipler afet yerine sevk edildi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışmada, bir binanın altında kalan 2 kişiyi halat ve çeşitli teknik ekipmanla kurtararak sağlık personeline teslim etti.

        Tatbikatta ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar ile yangına müdahale senaryoları canlandırıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan'ın, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, birinci derece risk teşkil eden hatta bulunduğunu söyledi.

        Tatbikatın önemini vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

        "Depreme karşı hazırlıklı olmamız, olası bir afet anında müdahale kapasitemizi geliştirmemiz, ekip çalışmasını, koordinasyonu, dayanışma ruhunu pekiştirmemiz büyük önem arz etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde, 23 afet grubunun katılımıyla 2025 Erzincan yerel düzeyde deprem tatbikatı, sahada ve masa başında eş zamanlı başlayacaktır."

        Canpolat, eğitim ve tatbikat sahasında 2 enkaz, 1 KBRN ve 1 yangın olmak üzere 4 alanda tatbikat yapıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

