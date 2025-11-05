Erzincan'da 6,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

Erzincan'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 23 kurum ve 145 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından hızlıca koordine olan ekipler afet yerine sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, bir binanın altında kalan 2 kişiyi halat ve çeşitli teknik ekipmanla kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Tatbikatta ayrıca Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar ile yangına müdahale senaryoları canlandırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan'ın, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde, birinci derece risk teşkil eden hatta bulunduğunu söyledi.

Tatbikatın önemini vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

"Depreme karşı hazırlıklı olmamız, olası bir afet anında müdahale kapasitemizi geliştirmemiz, ekip çalışmasını, koordinasyonu, dayanışma ruhunu pekiştirmemiz büyük önem arz etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde, 23 afet grubunun katılımıyla 2025 Erzincan yerel düzeyde deprem tatbikatı, sahada ve masa başında eş zamanlı başlayacaktır."