Erzincan'da arananlara yönelik denetimde 17'si hükümlü 28 kişi yakalandı

Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

