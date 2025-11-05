Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.
Bayırbağ köyü kırsalında yürüyüş yapan Muhammet Edip Akdağ (65), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Akdağ, yakınındaki aracına binerek ayıdan kurtuldu.
Araç kornasına basarak çevredekilerden yardım isteyen Akdağ'ı bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Akdağ'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
